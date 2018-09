Rodenkirchen Der historische Dielenschiff Hanni unternimmt zum Ende der Saison am Sonnabend, 29. September, noch eine Rundfahrt um die Strohauser Plate. Die dreistündige Fahrt beginnt um 15.30 Uhr in Absersiel; der Einzelfahrschein kostet 15 Euro. Anmeldungen nimmt die Bürger- und Touristikinformation unter Telefon 04732/8989 oder unter touristik@stadland.de an.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir