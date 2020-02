Oberschule informiert

Rodenkirchen Die Oberschule Rodenkirchen bietet Eltern von Viertklässlern einen Informationsabend an. Termin ist an diesem Montag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr in der Mensa, wo die Schulleitung ihr Konzept vorstellen wird. Auch Kinder, die nicht in Stadland wohnen, dürfen diese Oberschule besuchen.