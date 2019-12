Offenes Singen mit Weihnachtsliedern

Rodenkirchen Weihnachtslieder singen die meisten Menschen am liebsten gemeinsam. Gelegenheit dazu bietet am Mittwoch, 11. Dezember, ein offenes Singen der Kirchengemeinde Rodenkirchen. Treffpunkt ist von 15 bis 17 Uhr die St.-Matthäus-Kirche, wo zwischen den Liedern kurze Gedichte und Geschichten vorgetragen werden. In der Pause gibt es Kaffee, Tee und Weihnachtsgebäck.