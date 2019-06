Park&Ride: Schon vier Unfälle

Rodenkirchen Die Zuwegung zur Park & Ride-Anlage am Rodenkircher Bahnhof scheint zum Unfallschwerpunkt zu werden: Seit der Eröffnung der Straße am 23. Mai sind schon vier Radfahrer zu Fall gekommen. Das hat Bürgermeister Klaus Rübesamen am Donnerstagabend in der Ratssitzung mitgeteilt. Grund für die Unfälle sind die Rillensteine in der Nebenanlage, die Sehbehinderte darauf hinweisen sollen, dass sie gleich die Fahrbahn erreichen. Nach Auskunft der Kreisverwaltung sind diese Steine vorgeschrieben, die Gemeinde will dennoch versuchen, sie loszuwerden und hat an die Polizei geschrieben. Wie die Grünen-Fraktionsvorsitzende und Grundschulleiterin Elke Kuik-Janssen ergänzte, ist auch eine ihrer Schülerinnen dort schwer gestürzt. Die Eltern hätten Anzeige erstattet.