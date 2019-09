Parkplätze gesperrt

Rodenkirchen Die Parkplätze an der Bundesstraße 437 zwischen Rodenkirchen und Schwei werden ab Freitag, 13. September, 12 Uhr, für Wartungsarbeiten gesperrt. Das teilt die Straßenmeisterei Nordenham mit. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Montag, 7. Oktober, dauern; mit Behinderungen ist zu rechnen. Der Parkplatz in Fahrtrichtung Schwei wird ab diesem Freitag bis einschließlich Montag, 23. September, gesperrt, der Parkplatz in Richtung Rodenkirchen vom 23. September bis zum 7. Oktober.