Pfingsttour mit der Hanni

Rodenkirchen Das Dielenschiff Hanni läuft am Pfingstmontag, 10. Juni, 18 Uhr, in Absersiel zu seiner nächsten dreistündigen Tour aus. Der Einzelfahrschein kostet 20 Euro. Anmeldungen nimmt die Bürger- und Touristikinformation an unter Telefon 04732/8989 oder E-Mail touristik@stadland.de.