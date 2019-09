Premiere beim Markt: Mach 1

Rodenkirchen Nun gibt es beim Roonkarker Mart doch noch eine Premiere: Der Propeller Mach 1 ist erstmals dabei. Wie das Markt-Team der Gemeindeverwaltung mitteilt, kommt das Fahrgeschäft anstelle der zweistöckigen Geisterbahn Zombie, die kurzfristig abgesagt hatte. Mach 1 hatte am 13. Juni Premiere bei der Holstenköst in Neumünster. Das Fahrgeschäft ist 36 Meter hoch und besteht im Wesentlichen aus einem Stab, an dessen Ende je eine viersitzige bewegliche Gondel schwingt, die mit Tempo 120 durch die Luft saust.