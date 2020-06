Rathaus: Fröhlicher Start als Standesbeamtinnen

Rodenkirchen „Trauungen? Wer möchte die nicht gerne machen?“, fragt Christiane Hagen. Demnächst wird die Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes und Marktmeisterin der Gemeinde Stadland selbst das erste Ehepaar trauen. Denn die 44-Jährige ist am Mittwoch offiziell zur Standesbeamtin ernannt worden – zusammen mit ihrer Kollegin Daniela Mauritschat.

Wieder ein Quartett

Damit sitzt im Standesamt wieder ein Quartett – und zwar ein rein weibliches. Denn Christiane Hagen und Daniela Mauritschat vertreten zusammen mit Irina van Lessen die Standesbeamtin Wiebke Jüchter, die am 1. Dezember vergangenen Jahres die Nachfolge von Sigrid Burmester übernommen hat.

Kämmerer Gerd Schierloh überreichte den beiden Neuen in seiner Funktion als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters nicht nur die Ernennungsurkunden, sondern auch jeweils eine Blume. Anschließend gab es zur Feier des Tages Kaffee und Kuchen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Standesbeamte, sagte Gerd Schierloh, ragen aus den Reihen der Verwaltungsmitarbeiter heraus, weil sie eine gewisse Unabhängigkeit genießen. Zudem sind sie speziell geschult: Zwei Wochen lang besuchen sie die Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf bei Fulda in Osthessen, die einzige Bildungsstätte dieser Art in Deutschland. Wegen der Corona-Krise fand der Kursus unter Ausnahmebedingungen statt. Ein freies Wochenende gab es für die Teilnehmerinnen nicht.

In der Akademie lernten sie, wie sie ebenso würdig wie rechtssicher zwei Menschen in den Bund fürs Leben führen, aber auch die vielen anderen Aufgaben. „Standesbeamten sind öffentlich ja nur bei Hochzeiten zu sehen“, sagte Gerd Schierloh. Tatsächlich ist ihr Aufgabengebiet aber deutlich größer.

Beurkundungen von Sterbefällen, Namensänderungen und Anerkennungen von Vaterschaften gehören auch dazu, werden aber öffentlich kaum wahrgenommen. Einige Beurkundungen können nicht warten, deshalb muss immer eine Standesbeamtin oder eine ihrer Vertreterinnen anwesend sein. Deshalb war die Ausweitung des Personals auf das früher übliche Maß erforderlich.

Ein ganz spezielles Kapitel sind Personenstandsänderungen bei Mitbürgern aus dem Ausland. In diesem Fall müssen die Standesbeamtinnen sowohl die Gesetze des jeweiligen Herkunftslandes der Betroffenen als auch die deutschen anwenden.

Die 43-jährige Wiebke Jüchter war im Sozialamt tätig, ehe sie die Nachfolge von Sigrid Burmester antrat; zuvor war sie 19 Jahre lang deren Stellvertreterin gewesen. Die 42-jährige Irina van Lessen arbeitet im Einwohnermeldeamt und ist seit 2008 stellvertretende Standesbeamtin.

Weniger Trauungen

Die 48-jährige Daniela Mauritschat, die schon seit 31 Jahren bei der Gemeindeverwaltung tätig ist, wird Ende Juli erstmals ein Paar trauen; Christiane Hagen – sie ist seit elf Monaten im Rathaus beschäftigt – hat noch keinen Trautermin. Denn wegen Corona wird in diesem Jahr deutlich weniger geheiratet, wie Wiebke Jüchter sagt: „Vor allem junge Leute wollen in großem Rahmen feiern, und das ist in der derzeitigen Situation nicht möglich. Deshalb verschieben sie die Trauung.“

Bislang sind in diesem Jahr 15 Paare getraut worden. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 58, davon 33 in der Seefelder Mühle, die Platz für größere Traugesellschaften bietet: 50 Sitze stehen bereit. Nach den neuesten Corona-Lockerungen dürfen davon jetzt 25 genutzt werden – das sind viel mehr als im kleinen Trauzimmer des Rathauses.