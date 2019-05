Rodenkirchen An ihrem Arbeitsplatz stehen eine Registrierkasse und ein Lesegerät für Scheckkarten. Die Geräte werden am Montag auch noch da sein, aber Doris Helms nicht mehr. Denn die Gemeindebedienstete hatte am Freitag ihren letzten Arbeitstag – nach 48 Jahren und zwei Monaten.

Bürgermeister Klaus Rübesamen brachte ihr einen Blumenstrauß vorbei; die eigentliche Verabschiedung war schon in der vergangenen Woche gewesen.

Am 1. April 1971 war Doris Helms in der Verwaltung angefangen – als Lehrling bei der Gemeinde Schwei, die am 1. März 1974 in der Gemeinde Stadland aufging, kurz vor dem Ende der Lehrzeit von Doris Helms. Seitdem hatte sie immer mit Buchungen, Vollstreckungen und Mahnungen zu tun. Am 13. Januar 2015 übernahm sie als Nachfolgerin von Stefan Meljes die Kassenleitung. In all den Jahren hat sie rund 250 Millionen Euro Steuern verbucht.

Jetzt wird sich die 63-Jährige, die in Hayenwärf wohnt, wieder stärker dem Haushalt widmen, den Handarbeiten, dem Garten und den Reisen. Am liebsten fährt sie in die Schweiz, denn da lebt ihre Tochter. Der Sohn wohnt in Oldenburg.