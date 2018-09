Rodenkirchen Die neue Marktmeisterin Merle Lienemann kommt bei den Schaustellern sehr gut an. Das zeigte der Applaus der Marktbeschicker, als Bürgermeister Klaus Rübesamen die Arbeit der neuen Marktchefin in der Schaustellerversammlung am Freitagabend in der Markthalle lobte.

„Sie ist ins kalte Wasser geworfen worden und hat ihre Aufgabe sehr gut gemeistert“, sagte Klaus Rübesamen. „Dazu zählte auch die Aufstellung eines neuen Sicherheitskonzeptes.“

Dass die Gemeinde für den Rodenkircher Markt neue Werbebanner braucht, betonte der Nordenhamer Schausteller Dietrich Meier in der Meckerstunde der Veranstaltung. Sie müssten ein einheitliches Aussehen haben und auf den Markt als Familienfest hinweisen, betonte „Didi“ Meier. Marktmeisterin Merle Lienemann notierte diese Anregung, und Günter Busch (CDU) wies als Vorsitzender des Marktausschusses des Rates darauf hin, dass die jetzigen Banner Auslaufmodelle seien. In der Wesermarsch und ihrer Umgebung werden in jedem Jahr 20 Banner aufgestellt.

Kritik äußerten die Schausteller an der derzeitigen Sanierung der Bundesstraße 437 zwischen Schwei und Schweierzoll sowie zwischen Diekmannshausen und Wapelergroden, die mit Vollsperrungen der beiden Abschnitte verbunden ist. Der Zeltwirt Peter Böeseler sagte, diese Sperrungen seien eine Katastrophe für das Volksfest; etwa jeder zweite seiner Kunden könne nicht mehr kommen. Die Gemeinde habe sich bei der Straßenbauverwaltung vergeblich darum bemüht, die Sperrung zu verschieben, sagte Bürgermeister Rübesamen.

Merle Lienemann informierte die Schausteller, das die Straße am Bahnhof erneuert wird. Dadurch standen dort weniger Wohnwagenplätze zur Verfügung. Als Ersatz dafür wurden neue Plätze an der Gartenstraße erschlossen. Dietrich Meier dankte der Gemeindeverwaltung dafür, dass sie sich mächtig ins Zeug gelegt habe.

Am Bahnhof gebe es auch ein Problem mit dem Schmutzwasserschläuchen. Die Schausteller konnten sich für die Zeit des Marktes Gummimatten, die die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, besorgen, um diese über die Schläuche zu legen und damit auch die Sicherheit zu erhöhen.

Geehrt wurden an diesem Abend auch mehrere Schausteller, die seit Jahren den Markt treu sind: Seit 60 Jahren bietet die Familie Neuhaus-Sonneberg Rossbratwurst an, ebenso lange ist der Spielwarenhändler Egon Streckwald dabei; auf 50 Jahre Roonkarker Mart blicken die Familien Dreher-Vespermann (Breakdancer) und Fehrensen-Kellner (Losbude) zurück. Seit 30 Jahren sind der Nordenhamer Dietrich Meier mit seinem Imbiss und das Ehepaar Susanne und Peter Klugmann mit seinen Spielwaren dabei; seit 25 Jahren gehören Dieter Janssen mit seiner Aalräucherei und Franz Ott mit Poffertjes dazu.

Eine besondere Ehrung wurde der Johanniter-Unfall-Hilfe Stadland für ihre 50-jährige Präsenz auf dem Rodenkircher Markt zuteil.