Schönes zur festlichen Adventszeit

Rodenkirchen Schöne Dinge für die festliche Zeit im Advent bietet die Verkaufsausstellung Weihnachtsambiente, die an diesem Sonntag, 1. Dezember, in der Markt- und der Hengsthalle stattfindet. Rund 50 Beschicker öffnen von 11 bis 17 Uhr ihre Stände, Eintritt wird nicht erhoben. Veranstalterin ist die Geschäftsfrau Manuela Manzke, die von Markthallen-Pächter Gerfried Hülsmann und Hilke Strodthoff-Schneider unterstützt wird. Im Angebot sind Geschenke, Gestecke, Schmuck und Schönes aus Wolle und Holz. Erika Wehlau backt 30 000 Krollkuchen, und der Steinofenbäcker Klaus Wieting bietet Marzipan an. Mit einem größeren Stand sind diesmal die Freunde aus Petit-Caux vertreten, die wieder Käse, Cidre und Mistelzweige im Angebot haben. In der Halle öffnet ein Café. Die Kinderkirche unter der Leitung von Andrea Abbenseth betreibt die Spielecke.