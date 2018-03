Podium: Nicht alle eingeladen

Rodenkirchen /Seefeld Die Gemeindeverwaltung hat nicht alle Stadlander Ärzte zu der Podiumsdiskussion über die medizinische Versorgung am Montag, 5. März, ab 19 Uhr in der Markthalle Rodenkirchen eingeladen. Einer fehlt: Peter Malinowski. Dabei ist es ausgerechnet die Schließung seiner Praxis in Seefeld zum 16. März, die den Anlass für diese Diskussion bietet. „Ich bin sehr irritiert“, sagte der 65-Jährige der NWZ. „Das ist Affront gegen mich, meine Frau und meine Mitarbeiterinnen.“ Nicht zuletzt hätte es in der Diskussion um die ärztliche Versorgung seiner Patienten gehen sollen, die ab 17. März nicht mehr sichergestellt ist. Peter Malinowski betont, dass es ihm um die Sache gehe und nicht darum, auf einem Podium zu sitzen.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir