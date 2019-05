Seniorenclub isst Spargel

Rodenkirchen Der DRK-Seniorenclub Rodenkirchen fährt am Montag, 3. Juni, zum Spargelessen. Die Halbtagestour startet um 11.20 Uhr am Gasthaus Friesenhof; um 11.30 Uhr hält der Bus am Feuerwehrhaus. Der erste Halt wird in Steinhausen gemacht: Dort wird der Spargel serviert. Danach geht es weiter zum Rhododendronpark in Linswege, wo eine Führung und eine Kaffeetafel vorgesehen sind. Die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. Nähere Auskünfte gibt die Leiterin Inge Diehm unter Telefon 693; sie nimmt auch Abmeldungen an.