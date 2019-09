Rodenkirchen Klassische Minis haben am Sonntag auf dem Rodenkircher Marktplatz geglänzt – beim 31. Slalom der Mini-Clique Wesermarsch. Acht Männer und zwei Frauen klemmten sich hinter die Steuerräder.

Sieger wurde Frieder Bunjes aus Schwei, der den Parcours mit 70 Pylonen in 112,85 Sekunden absolvierte und dabei nur sechs Pylonen und ein Tor mitnahm, die sich als Strafsekunden in seinem Ergebnis wiederfanden.

Die Mitglieder der Mini-Clique sind keine Freunde der jetzigen BMW-Minis, sondern sie lieben ausschließlich die englischen Klassiker, wie Frieder Bunjes mitteilt. Derzeit zählt die Clique elf Mitglieder, weitere sind willkommen.

Höhepunkt des Sommers war eine Fahrt zum Mini-Meeting im englischen Bristol, an dem rund 7100 Fans mit 4000 Minis teilnahmen. Vier Minis und ein Landrover kamen aus der Wesermarsch. Die Mini-Freunde fahren jährlich etwa 25 solcher Treffen in Deutschland und im benachbarten Ausland an.

Die Mini-Clique Wesermarsch ist online zu erreichen unter info@mini-clique.de