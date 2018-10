SPD feiert in der Hengsthalle

Rodenkirchen Der SPD-Ortsverein Stadland feiert an diesem Sonnabend, 20. Oktober, ab 11 Uhr in der Hengsthalle sein Herbstfest. Mitglieder und Freunde sind willkommen, „schöne Stunden ohne Politik miteinander zu verbringen“, wie der Vorsitzende Udo Schmitz sagt. Der Jugend- und Musikzug spielt, Getränke, Wurst und Schweinesteaks werden zu Selbstkostenpreisen angeboten. Mitglieder, die eine Fahrgelegenheit brauchen, wenden sich bis zu diesem Freitagabend an Udo Schmitz, Telefon 01577/

136 38 56.

