Strohausen: Vorsorge und Essen

Rodenkirchen Der Bürgerverein Strohausen bietet seinen Mitgliedern in nächster Zeit zwei Termine.

• Um Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung geht es am Donnerstag, 7. November, ab 19.30 Uhr im Café FP eins. Der gelernte Verwaltungsjurist Udo Schmitz, der Lehrbeauftragter an der Hochschule Bremen ist, hält einen Einführungsvortrag und beantwortet auch individuelle Fragen. Einlass ist ab 19 Uhr. Wegen der begrenzten Zahl der Plätze ist eine Anmeldung unter Telefon 04732/

37 20 472 oder per E-Mail unter info@fp1.gallery erforderlich.

• Zum Schnitzelessen trifft sich der Verein am Freitag, 15. November, 19 Uhr, im Restaurant Friesenheim. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende Wilfried Schellstede unter Telefon 04732/92 10 80 an.