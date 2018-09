Rodenkirchen Der Bürgerverein Strohausen chartert am Sonntag, 7. Oktober, einen Bus für eine Fahrt zum Oktoberfest in Stotel. Abfahrt ist pünktlich um 9 Uhr am Strohauser Dorfplatz, von dort aus geht es zum Frühschoppen. Auch Nichtmitglieder dürfen mitfahren. Anmeldungen nimmt Ute Gabriel-Jürgens an unter Telefon 04732/1405; der Fahrpreis muss im Voraus entrichtet werden. Melden sich mehr als 50 Teilnehmer an, wird eine Warteliste eröffnet.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir