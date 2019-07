Strohauser radeln Richtung Süden

Rodenkirchen Der Bürgerverein Strohausen plant für das nächste Wochenende zwei Veranstaltungen.

• Am Sonnabend, 3. August, radeln Mitglieder und Freunde des Vereins in die südliche Wesermarsch. Treffpunkt für die 30-Kilometer-Tour ist um 13 Uhr der Strohauser Dorfplatz. Unterwegs sind interessante Besichtigungen und eine Kaffeetafel geplant. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

• Schon am Freitag, 2. August, unternimmt der Verein eine Tagestour nach Ostfriesland mit Stadtführung in Aurich und Besuch auf dem Polderhof in Bunderhee. Start ist um 8.30 Uhr, Anmeldungen bei Kurt Neubauer unter Telefon 04732/788.