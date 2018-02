Rodenkirchen Der Frühling naht, und bald wird es wieder laut in den heimischen Gärten. Oder doch nicht? Während in früheren Jahren das Summen der Insekten das landschaftliche Idyll übertönte, ist es heutzutage vergleichsweise ruhig. Wieso ist das so?

Um Erklärungen zu liefern, hielt die Biologin Susanne Grube jetzt auf Einladung der Schutzgemeinschaft ländlicher Raum Nord-West in der Gaststätte Friesenheim einen Vortrag über: „Stummer Frühling? Ursache und Auswirkung des Insektenrückgangs“.

„Der Insektenbestand sinkt dramatisch“, sagte Susanne Grube. Studien zufolge sei in den vergangenen 25 Jahren die Vielfalt um 80 Prozent zurückgegangen, und auch die Gesamtmasse falle immer weiter. Jeder könne in seinem Alltag Indizien dafür bemerken, wie beispielsweise viel sauberere Autoscheiben oder weniger Schmetterlinge im Garten.

Die Gründe seien vielseitig. Pestizide „sind immer noch ein Problem“, wie Susanne Grube meint. Außerdem führe der Verlust an Lebensraum zu Nahrungsmangel. Schädlich sei auch die zunehmende Versiegelung der Böden, denn 60 Prozent der Bienenarten leben im Boden. „Der Verlust von Grünland spielt meiner Meinung nach die größte Rolle“, sagte Susanne Grube. „Es muss draußen bunt sein. Sonst herrscht Nahrungsmangel für die Insekten.“

Auch auf die Nahrungsmittel der Menschen habe das Insektensterben negative Auswirkungen. „Ein Drittel unserer Nahrung ist von der Bestäubung durch Insekten abhängig“, sagte Susanne Grube. Außerdem sei die Honigbiene das drittwichtigste Nutztier nach Rind und Schwein.

Um den Bestand wieder aufzupäppeln, könne jeder Einzelne seinen kleinen Teil beitragen. Die Gestaltung des eigenen Gartens spiele dabei eine große Rolle. „Weniger Befestigungen oder weniger mähen kann helfen“, sagte Susanne Grube. Etwas Unordnung im Garten könnte Bienen ebenfalls wieder anlocken, genauso wie der Anbau einheimischer Pflanzenarten.

Nach dem Vortrag von Susanne Grube tauschten sich die rund 20 Zuhörer intensiv über eigene Erfahrungen aus und verteilten gegenseitig Tipps für eine zurückkehrende Insektenvielfalt im heimischen Garten.