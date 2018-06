Tempokiller bringen Unruhe

Rodenkirchen Die Verkehrsberuhigung hat Unruhe in die Siedlung Konrad-Adenauer-Straße gebracht. Wie ein Anwohner am Donnerstagnachmittag in der Einwohnerfragestunde des Infrastrukturausschusses sagte, gibt es dort „mächtig Stress“.

Grund seien weniger die Temposchwellen als solche als vielmehr die Art ihrer Verlegung, sagte der Bürger. „Ich wohne seit 25 Jahren in der Siedlung, und nie ist dort ein Unfall passiert“, sagte er. „Aber seit die Temposchwellen dort liegen, sind zwei Kinder mit ihren Fahrrädern gestürzt.“

Bürgermeister Klaus Rübesamen sagte eine Ortsbesichtigung mit allen zu, „die das wollen“. Er verwies darauf, dass die jetzige Situation nur ein Anfang sei, „wir müssen die weitere Entwicklung sehen.“ Der Bürgermeister erinnerte daran, dass bei Tempokontrollen mit einem Display herausgekommen sei, dass 92 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren – ganz überwiegend Anwohner.