Umgehung halbseitig gesperrt

Rodenkirchen Die Ortsumgehung Rodenkirchen wird an diesem Mittwoch von 8 bis etwa 16 Uhr wegen Gehölzpflegearbeiten gesperrt. Wie die Straßenmeisterei Nordenham mitteilt, leitet sie den Verkehr in Richtung Brake ab dem Dreieck Bundesstraße 212/437 in Rodenkircherwurp bis zur Abfahrt Sürwürden durch Rodenkirchen um, während der Verkehr in Richtung Nordenham an der Baustelle vorbeigeleitet wird. Wetterbedingte Verzögerungen sind nicht ausgeschlossen.