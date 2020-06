Umweltschützer untersuchen Wasserproben

Rodenkirchen Die Kreisgruppe Wesermarsch des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist an diesem Donnerstag, 4. Juni, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus in Rodenkirchen vertreten. Von 10 bis 12 Uhr nehmen die BUND-Vertreter Wasserproben aus Haus- und Gartenbrunnen an. Sie sollen auf Nitrat geprüft werden.

Das Wasser muss in gründlich gesäuberten Gläsern mit Schraubverschluss gebracht werden, teilen die Umweltschützer mit. Der dazugehörige Protokollbogen „Hausbrunnen-Nitrat-Testung“ ist unter www.BUND-Weser-Elbe.de/aktionwasser erhältlich und sollte vollständig ausgefüllt am Probenglas befestigt sein.

„Mit dem ermittelten Nitratgehalt aus den Wasserproben erhalten wir einen Anhaltspunkt, wofür das selbst geförderte Wasser genutzt werden kann, denn Nitrat ist gesundheitsschädlich“, erläutert der BUND-Regionalgeschäftsführer Bernd Quellmalz. „Gleichzeitig gewinnen wir aus den vielen einzelnen Proben einen Überblick, wie hoch die Nitrat-Belastung des Grundwassers im Landkreis Wesermarsch ist.“

Die Messergebnisse veröffentlicht der BUND im Internet unter der Adresse https://aktionwasser.bund-weser-elbe.de.