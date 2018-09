Rodenkirchen Die Informations- und Diskussionsveranstaltung „Wohin steuert die Agrarpolitik in Europa?“ ist abgesagt worden. Grund: Es hatten sich zu wenig Interessierte angemeldet. Die Veranstaltung des Amtes für regionales Landesentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Kreislandvolk und dem Grünlandzentrum hätte an diesem Mittwoch stattfinden sollen.

