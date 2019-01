Vorsorgevollmacht ist Thema

Rodenkirchen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung sind für viele Bücher mit sieben Siegeln. Licht ins Dunkel soll am Donnerstag, 17. Januar, eine Informationsveranstaltung des Vereins Betreuungsgemeinschaft Wesermarsch in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule bringen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr die Oberschule Rodenkirchen an der Schulstraße 14 bis 16. Dort informiert der Berufsbetreuer Johann Dieckmann in einem Vortrag mit Beispielen; Fragen sind ausdrücklich erwünscht, Eintritt wird nicht erhoben. Weil eine Mindestteilnehmerzahl erreicht werden muss, ist eine Anmeldung gerngesehen. Sie wird angenommen unter Telefon 04401/70 63 407 oder 04401/70 76 100 oder per E-Mail unter empfang@betreuungsgemeinschaft-wesermarsch.de.

