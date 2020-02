Rodenkirchen Dieser Fluss steht für Wildnis und Abenteuer: Über 3000 Kilometer fließt der Yukon durch die Einsamkeit der nordischen Taiga und Tundra. Dirk Rohrbach ist seinem Lauf gefolgt – drei Mal mit einem selbst gebauten Kanu aus Birkenrinde.

Der Fotograf, Abenteurer und Arzt folgte dem Strom von den Quellseen bis zum Beringmeer – und hatte auch in der Einsamkeit viele Begegnungen. Darüber spricht er am Mittwoch, 26. Februar, ab 20 Uhr in einer Veranstaltung der Vortragsgemeinschaft Rodenkirchen in der Markthalle.

In Alaska ist der Yukon die Lebensader für die Indianerdörfer, zu denen keine Straße führt. Hier ist die Natur fast menschenleer; Bären, Elche und Adler führen ein nahezu ungestörtes Leben.

Und doch leben hier vereinzelt Menschen: Jägern, Fischern und Aussteigern ist Dr. Dirk Rohrbach auf seiner Kanu-Tour begegnet. Er hat mit Häuptlingen und Trappern gesprochen, mit den Einheimischen Karibu, Elch und fangfrischen Lachs gegessen.

Die Film-und Fotoaufnahmen von seinen Yukon-Touren hat Dirk Rohrbach für den deutsch-französischen Sender Arte zu einer Dokumentation verwoben, die Grundlage ist für die Live-Reportage, mit der er in die Markthalle kommt.

Der Eintritt kostet 7 Euro, mit Seniorenpass oder Schwerbehindertenausweis nur 4.