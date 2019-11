„Wie im schlechten Film“

Rodenkirchen Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat will, dass die Park & Ride-Anlage am Bahnhof schnellstmöglich ausgebaut wird. Deshalb beantragt die Ratsriege 10 000 Euro Planungskosten für die Gestaltung der östlichen Seite; sie sollen im Haushalt 2020 verbucht werden.

Die dabei ermittelten Kosten sollen 2021 in den Haushalt aufgenommen werden. Parallel soll die Verwaltung nach Zuschussquellen suchen.

„Wer aus Richtung Bremen in Rodenkirchen ankommt, fühlt sich wie in einem schlechten Film“, begründen die Grünen. „In Dunkelheit muss man als Fußgänger seinen Weg auf einem schmalen Streifen vorbei an Gestrüpp Richtung Ausgang finden. Der Rest der Straße befindet sich in einem beklagenswerten Zustand.“

Das alles potenziere sich bei schlechtem Wetter und sei keine gute Visitenkarte für Stadland. Außerdem werde es so schwer, Menschen zum Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr zu bewegen.