Wildnis der Halbinsel Kamtschatka

Rodenkirchen Für Ralf Schwan ist sie ein Traumland: die Halbinsel Kamtschatka im äußersten Nordosten Russland. Etwas größer als Deutschland, zählt sie nur knapp doppelt so viele Einwohner wie Oldenburg. Dafür bietet sie atemberaubende Naturerlebnisse, die Ralf Schwan an diesem Dienstag ab 20 Uhr in der Markthalle schildern will. Seine Foto- und Videoreportage bei der Vortragsgemeinschaft Rodenkirchen führt durch Taiga und Tundra, in Moore und Sümpfe, zu Geysiren und Vulkanen. Unterwegs begegnete der Abenteurer auch einigen Braunbären. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse.