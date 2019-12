Willkommen zur Weihnachtsfeier

Rodenkirchen Die Oberschule Rodenkirchen veranstaltet am Donnerstag, 19. Dezember, ihre alljährliche öffentliche Weihnachtsfeier. Von 11.30 bis 14.30 Uhr sind alle Interessierten willkommen. Im Gebäude 2 öffnet ein weihnachtliches Café, in der Mensa, in den Gebäuden 2 und 3 sowie auf dem Schulhof werden Bratwurst und Hotdogs, Crêpes, Popcorn und Waffeln sowie Kekse verkauft. Im Angebot sind auch Insektenhotels und Blumensamen; zudem werden Tannenbäume versteigert.