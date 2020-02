Wochenlang Einzelhaft in der DDR

Rodenkirchen Zurück in die DDR geht‘s bei der nächsten öffentlichen Veranstaltung des Bürgervereins Stro-

hausen. Pastorin Elske Oltmanns berichtet am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr im Restaurant Friesenheim unter dem Titel „Mich wundert, dass ich immer noch fröhlich bin“. Aufgewachsen ist sie in Quedlinburg, die Stasi überwachte ihr Elternhaus mit Wanzen. 1975 wurde ihr Vater, ein Arzt, direkt vom Operationstisch weg verhaftet. Sie selbst wurde als 17-Jährige bei ihrer Abiturklausur verhaftet, weil sie Christin war. Zwölf Wochen verbrachte sie in Einzelhaft; erst 1977 durfte Elske Oltmanns die DDR verlassen.