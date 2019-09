Zerstörungen bei Ex-Jade-Pack

Rodenkirchen Zeugen sollen der Polizei helfen, zwei Sachbeschädigungen in Rodenkirchen aufzuklären. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonnabend, 19.30 Uhr, demolierten Unbekannte einen Zaun auf dem Gelände der Grundschule; Schaden: 500 Euro. Im gleichen Zeitraum machte sich eine Gruppe unbekannter Jugendlicher an Gebäuden des früheren Jade-Pack-Grundstücks an der Gartenstraße zu schaffen; Schaden: 1500 Euro. Die Polizei ist unter Telefon 04732/389 zu erreichen.