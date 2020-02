Rodenkirchen Es war in der Silvesternacht, als gegen 23 Uhr ein Herrenfahrrad von Böllern beschädigt wurde. Tatort war der Fahrradstand an der Park & Ride-Anlage am Rodenkircher Bahnhof. Die Polizei, Telefon 04732/389, setzt nun darauf, dass sich der Besitzer des Rades oder eventuelle Zeugen mit gutem Gedächtnis bei ihr melden.