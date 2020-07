Blutspende mit Lunchpaket

Schwei Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am Mittwoch, 5. August, zur Blutspende. Treffpunkt ist von 16 bis 20 Uhr die alte Turnhalle an der Sportstraße 3 in Schwei. Nach der Blutabnahme bekommt jeder Spender ein Lunchpaket mit. Wer spenden will, muss sich ausweisen, ergänzt das DRK: entweder mit dem Personalausweis oder mit dem Führerschein.