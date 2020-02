Bürgerbus: Neue Fahrer willkommen

Schwei Der Bürgerbusverein Stadland hat seinen nächsten Fahrer-Stammtisch für Montag, 10. Februar, einberufen. Treffpunkt der Ehrenamtlichen ist um 19 Uhr das Gasthaus Schweier Krug, teilt die Zweite Vorsitzende Edith Kahnt-Ralle mit. In lockerer Runde werden Fragen zum Betrieb diskutiert. Dabei sind auch Bürger willkommen, die darüber nachdenken, den Acht-Personen-Kleinbus zu steuern. Derzeit sind 13 Fahrer an Bord, die in Schwei, Reitland und Rodenkirchen wohnen. Weitere Fahrer würden einen entspannteren Betrieb bei den Vormittags- und Nachmittagsschichten ermöglichen.