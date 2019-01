Schwei Zwei Autofahrer sind am Dienstagvormittag bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte ein 34-jähriger Ovelgönner mit seinem VW gegen 10.25 Uhr die Bundesstraße 437 vor Schwei und erfasst den Ford einer 47-Jährigen aus Jade, die in Richtung Westen fuhr. Beide Autos wurden erheblich beschädigt, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 15 000 Euro. Beide Wagenlenker wurden am Unfallort versorgt, die 47-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

