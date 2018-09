Schwei Ein Mittagessen in großer Gemeinschaft ist an diesem Donnerstag im Gemeindehaus Schwei an der Lindenstraße 20 zu erleben. Die Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde kochen für alle Interessierten ein leckeres Mahl; von 12 bis 14 Uhr wird serviert. Das Essen ist kostenlos, eine Spende ist willkommen.

