Schwei Hüte spielen eine große Rolle beim nächsten Familiengottesdienst in der St.-Secundus-Kirche Schwei am Sonntag, 20. Januar, ab 10 Uhr. Unter dem Motto „Gut behütet“ sollen verschiedene Hüte ausprobiert werden, teilt Pfarrer Bernd Eichert mit. Anschließend gibt es in der Kirche Kaffee und Kuchen, während die Kinder basteln, malen und spielen können. Die Veranstaltung soll bis etwa 13 Uhr dauern.

