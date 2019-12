In Gemeinschaft Mittag essen

Schwei Das nächste Gemeinschaftsessen wird am Donnerstag, 19. Dezember, im evangelischen Gemeindehaus Schwei serviert. Ehrenamtliche Kräfte kochen die Mahlzeit und bieten sie von 12 bis 14 Uhr kostenlos unter dem Motto „Gemeinschaft geht durch den Magen“ an. Willkommen ist jeder, der in großer Runde Mittag essen möchte.