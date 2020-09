In Schwei: Blutspender willkommen

Schwei Blutspender sind an diesem Donnerstag, 3. September, in der alten Turnhalle bei der Kindertagesstätte Lüttje Lüü an der Sportstraße 3 in Schwei willkommen. Von 16 bis 20 Uhr können sie dort ihren Beitrag für die Gesundheit anderer leisten. Zur Belohnung gibt es anschließend ein Lunchpaket, teilt der Ortsverband Schwei des Deutschen Roten Kreuzes mit, der alle Bürger der Altgemeinde zur Teilnahme an der Spende aufruft. Weiterhin gilt für alle Spender: Sie müssen sich mit ihrem Personalausweis oder Führerschein identifizieren.