Informationstafel an der Kirche

Schwei Der Kirchbauverein Schwei hat am Kunstwerk, das der Holzbildhauer Claus Wettermann geschaffen hat, eine Informationstafel aufgestellt. Sie verweist auf die Kirchenkastanie, die hier am Glockenturm um 1750 vom Kirchjuraten Anton Meinen (1713 bis 1798) aus Norderschwei gepflanzt worden war. Dieser Baum, der den Schweiern ans Herz gewachsen war, musste am 4. März 2016 gefällt werden. Aus dem unteren Teil des Stammes schuf Claus Wettermann das Kunstwerk, das er der Kirchengemeinde Schwei zur 500-Jahr-Feier der Reformation 2017 spendete.