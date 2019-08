Kinderturnen startet wieder

Schwei Das Kinderturnen des TuS Schwei fängt nach der Sommerpause wieder an. Erster Termin für beide Gruppen ist am Dienstag, 20. August, von 15.30 bis 17 Uhr in der Turnhalle, teilt die TuS-Pressewartin Jasmin Meyer mit. Neuzugänge sind willkommen. Kerstin Fengler leitet die Gruppe der Vier- bis Sechsjährigen, während Ulrike Jakobs die Sechs- bis Neunjährigen betreut.