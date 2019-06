Schwei Warum sind im Dunkeln alle Farben grau? Milow Faehse, Maira Speckels, Maron Funke und Bennett Sommer kennen die Antwort. Farben sehen wir, wenn Lichtstrahlen von farbigen Gegenständen abprallen und in unser Auge gelenkt werden. Die wenigen Lichtstrahlen im Dunkeln reichen nur aus, etwas zu erkennen – aber eben in Grautönen.

Dieses und anderes lernen Milow, Maira, Maron und Bennett in der Schweier Kindertagesstätte Lüttje Lüü. Die ist seit 2013 offiziell „Haus der kleinen Forscher“, und am Montag ist diese Auszeichnung für zwei weitere Jahre verlängert worden. Hendrik Schröder, der amtierende Leiter der Stadtbücherei Nordenham, überreichte der Leiterin Miriam Mogwitz und den drei für die Forscher zuständigen Erzieherinnen Christine Rabin, Melanie Baudis und Ann-Kathrin von Minden Urkunde samt Schild.

Alle Zwei bis Sechsjährigen aus Krippe und Kindergarten forschen in kleinen Gruppen an jedem Freitag – und haben jede Menge Spaß dabei. In diesem Jahr geht es um die Themen Licht, Farben, Sehen.

Im Bereich der Stadtbücherei Nordenham, die die Aktion betreut, sind nur drei Kindertagesstätten zertifiziert: Nordenham-Mitte, Klettermax Brake und eben Lüttje Lüü in Schwei.