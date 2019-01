Kohl selbst kochen in der Feldküche

Schwei So ein Angebot gibt es nicht alle Tage: Der Kreisverband Wesermarsch des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) präsentiert an diesem Sonnabend, 26. Januar, von 9 bis 15 Uhr seine Feldküche – und zwar an ihrem Standort Schwei, Schulstraße 11.

Die DRK-Küchengruppe kocht Grünkohl – und wer möchte, darf dabei helfen. Grund: Für das Küchenteam wird Nachwuchs gebraucht.

Jeder Teilnehmer ist mit 15 Euro dabei. Für das Geld gibt es nicht nur eine leckere Mahlzeit, sondern auch zwei Portionen zum Mitnehmen. Gekocht wird unter freiem Himmel; sollte es regnen, wird ein Zelt aufgestellt.

Wer dabei sein möchte, kann sich beim DRK-Kreisverband in Nordenham anmelden unter der Telefonnummer 04731/26 91 90. Wer an diesem Sonnabend keine Zeit hat, bekommt eine zweite Chance am Sonnabend, 16. Februar, ebenfalls von 9 bis 15 Uhr in Schwei.