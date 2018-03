Landwirte fahrennach Berlin

Schwei Berlin ist eine Reise wert – auch dem Landvolkverein Schwei. Es steuert vom Sonnabend, 4. August, bis zum Mittwoch, 8. August, die Bundeshauptstadt an. Dafür können sich noch Interessierte – auch Nichtmitglieder – bei Familie Rütemann unter Telefon 04737/318 anmelden.

Am ersten Tag legen die Reiselustigen in Warpe bei Nienburg eine Pause ein. Dort wollen sie den Zuchtbetrieb Derboven, ein bekanntes Vorzeigeunternehmen, besuchen. Am Sonntag treffen die Bauern in Berlin die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen; anschließend unternehmen sie eine Stadtrundfahrt.

Am Montag geht es in den Spreewald und am Dienstag auf einen Betrieb im brandenburgischen Werder, der Sanddorn weiterverarbeitet. Den Abschluss bildet eine Schifffahrt auf der Havel in der Stadt Brandenburg.