Mit Umzug und Rückblick

Schwei Die Tradition bleibt lebendig: Auch in diesem Jahr stellen die Schweier einen Pfingstbaum auf.

Die Girlanden werden am Freitag, 7. Juni, bei der Zimmerei Duhm gebunden; Helfer sind willkommen. Der Umzug rollt am Sonnabend, 8. Juni, durch das Dorf und startet um 16.30 Uhr an der Zimmerei Duhm, teilt Nicole Scherweit vom Schweier Bürgerverein mit. An seiner Spitze marschiert der Jugend- und Musikzug Rodenkirchen, dem die Vorsitzenden aller Vereine sowie die Baum- und Kronenträgerin folgen. Denise Hommers und Kai Büsing sind in diesem Jahr das Pfingstkönigspaar, als Kinderpaar grüßen Hanna Klinkenberg und Matty Bookmeyer. Unter dem Baum wird Renate Duhm einen plattdeutschen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate halten. Danach ist Tanz für alle unter dem Baum; Eintritt ist frei.

• Der Umzug führt über Linden-, Mühlen-, Garten-, Linden- und Schulstraße bis zur Schule und dann über Schwalbenstraße und Pastorenweg zum Schweier Krug. Der Bürgerverein bittet die Anwohner, Gärten und Häuser zu schmücken.