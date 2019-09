„Mut tut gut“ am 11. September

Schwei Mitglieder des Ortsverbandes Schwei des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) werden sich die Augen gerieben haben, als sie am Donnerstag in der NWZ lasen, dass Waltraud Fleischhauer ihren Vortrag „Mut tut gut“ am Mittwoch, 11. September, hält. In der Einladung ihrer Vorsitzenden Alida Aldag war nämlich von Dienstag, 17. September, die Rede. Wie Alida Aldag klarstellte, ist der in der Zeitung genannte Termin richtig – und der in ihrer Einladung mithin falsch. Also: Die Nordenhamerin Waltraud Fleischhauer spricht am Mittwoch, 11. September, ab 18 Uhr im Hotel Schweier Krug über Ermutigung für eine bessere Bewältigung des Alltags in Partnerschaft, Familie, Arbeit und Gemeinschaft. Gäste sind willkommen. Anmeldungen nehmen bis Sonntag, 8. September, an: Alida Aldag, Telefon 04737/1015, Hela Ehlers, Telefon 04737/271, Walter Abbenseth, Telefon 04734/568, Lore Böselager, Telefon 04734/10 98 72, und Waltraud Blankenforth, Telefon 04454/96 88 441.