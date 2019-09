„Mut tut gut“ beim Sozialverband

Schwei „Mut tut gut“: Unter diesem Titel hält Waltraud Fleischhauer am Mittwoch, 11. September, einen Vortrag beim Sozialverband SoVD in Schwei. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Schweier Krug.

Die Nordenhamerin vermittelt Ermutigung für eine bessere Bewältigung des Alltags in Partnerschaft, Familie, Arbeit und Gemeinschaft und im Umgang mit sich selbst. Anmeldungen nehmen bis Sonntag, 8. September, an: Alida Aldag, Telefon 04737/1015, Hela Ehlers, Telefon 04737/271, Walter Abbenseth, Telefon 04734/

568, Lore Böselager, Telefon 04734/10 98 72, und Waltraud Blankenforth, Telefon 04454/

96 88 441.

Sie nehmen bis zum gleichen Tag auch Anmeldungen an für das Bayrische Buffet, das für Sonntag, 22. September, geplant ist. Auf der Busfahrt zum Ziel besuchen die Teilnehmer auch ein Handwerksmuseum. Gäste sind willkommen. Der Bus fährt um 9.45 Uhr bei Duhm in Schwei ab und hält gegen 10 Uhr im Hotel Albrechts und im Friesenheim in Rodenkirchen.