Schwei Schwei soll aufblühen – im wahren Sinn des Wortes: Im nächsten Frühjahr wird der Name des Dorfes auf der freien Fläche an der Ecke Lindenstraße/Sportstraße prangen – geschrieben von 4000 Krokussen.

Insgesamt 32 Dritt- und Viertklässler der Grundschule Schwei haben die Blumenzwiebeln am Freitagvormittag in die Erde gebracht. Die Dienstagsrentner hatten den Schriftzug ausgestochen und zwei Säcke Blumenerde eingebracht, bevor die Mädchen und Jungen loslegten. Anschließend schaufelten sie den Schriftzug wieder zu.

1000 Blumenzwiebeln hatte der Schweier Bürgerverein gekauft, der die Aktion auch veranstaltete – als Fortsetzung zum Narzissenpflanzen im vergangenen Jahr in dem Wäldchen vor dem Hotel Schweier Krug. Weitere 3000 Blumenzwiebeln kauften die Vorsitzende Sabine Minnemann sowie Anja Stellmacher, Tim Spiekermann und Kosta Papageorgiou.

Einige Zwiebeln wurden nicht gebraucht, so dass jedes Kind fünf mit nach Hause nehmen konnte. Die übrigen werden die Dienstagsrentner an der Bushaltestelle Bahnhofstraße in die Erde legen.