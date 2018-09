Dörpskapell musiziert beim SoVD

Schwei /Rodenkirchen Es wird wieder ein großes Fest: Der Ortsverband Schwei des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) veranstaltet am Sonntag, 7. Oktober, seinen alljährlichen Volks- und Blasmusiknachmittag. Treffpunk ist ab 14 Uhr die Markthalle in Rodenkirchen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, bei Kaffee und Kuchen einen schönen Nachmittag zu verbringen, sagt die Vorsitzende Alida Aldag. Auf der Bühne sind die Gießelhorster Dörpskapell aus dem Ammerland und der Singende Wirt aus Reepsholt in Ostfriesland zu erleben. Wer diese Auftritte nicht versäumen will, kann sich schon jetzt Eintrittskarten sichern: bei Alida Aldag, Telefon 04737/1015, Lore Böeseleger, Telefon 04734/10 98 72, und Waltraud Blankenforth, Telefon 04454/96 88 441, sowie im Bier-Café Hülsmann, Telefon 04732/9 29 90, und im Ovelgönner Gasthaus König von Griechenland unter Telefon 04401/70 47 37.

