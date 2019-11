Weihnachten mit Jagdmusikanten

Schwei /Rodenkirchen Die Weihnachtsfeier des Ortsverbands Schwei des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) soll auch in diesem Jahr eine große Sache werden. Gefeiert wird am Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr in der Markthalle Rodenkirchen bei Kaffee und Kuchen, Gäste sind willkommen. Auf der Bühne spielen die Ammerländer Jagdmusikanten, ein Kinderchor singt. Anmeldungen nehmen bis Dienstag, 3. Dezember, an: Jürgen Lübben, Telefon 04732/1068, Lore Böseleger, Telefon 04734/10 98 72, Hela Ehlers, Telefon 04737/271, Walter Abbenseth, Telefon 04734/568, und Waltraud Blankenforth, Telefon 04454/96 88 441.

• Das Konzert des SoVD Schwei mit dem Volksmusik-Duo Judith & Mel findet statt, betont die Vorsitzende Alida Aldag. Es ist für Sonnabend, 21. Dezember, 15 Uhr, in der Markthalle geplant.