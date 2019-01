Schwei Draußen: kalte, frische Luft. Drinnen: der Duft vom köchelnden Grünkohl. Am Sonnabend hatte das Deutsche Rote Kreuz Schwei Interessierte eingeladen, gemeinsam mit der Feldküche zu kochen. Dabei stand, passend zur Jahreszeit, das oldenburgische Nationalgericht auf dem Speiseplan.

Die Leitung der Aktion hatten Kreisbereitschaftsleiter Frank Gall und der Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsverbandes Schwei, Erich Sommer. „Unser Ziel war es, den Bürgern unsere Feldküche vorzustellen“, sagte Frank Gall. „Wer hat denn sonst schon einmal Gelegenheit, mit solch einer Küche für 400 Personen zu kochen.“ An diesem Sonnabend wurden jedoch nur 100 Portionen zubereitet.

Schälen und schneiden

Dafür mussten die Teilnehmer zunächst große Mengen von Zwiebeln und Kartoffeln schälen und klein schneiden. Der Grünkohl stand kochfertig zur Verfügung, das Fleisch hatte das Rote Kreuz auch schon besorgt.

Zu Beginn der Veranstaltung, gegen 9 Uhr am Morgen, wurde die Feldküche angeheizt – wegen des Regens nicht draußen, sondern in der Fahrzeughalle. Dies dauert rund 45 Minuten. „Wir haben das im Beisein der Teilnehmer gemacht, damit sie alles von Anfang an mitbekommen“, berichtete Erich Sommer. In den großen Behälter mit dem Grünkohl kamen nach den Zwiebeln auch noch Kochwurst und Speck dazu. Das Fleisch und auch die Pinkel wird in separaten Behältern gekocht.

Mutig mit Muskat

Im Laufe des Vormittags wurde dann auch immer wieder von den Teilnehmern abgeschmeckt. Neben den typischen Gewürzen, die in größeren Mengen als in der heimischen Küche zugefügt werden, wurde auch Muskat mit an den Grünkohl gegeben. Das war für einige der Teilnehmer doch überraschend. Der Senf wurde nicht löffelweise, sondern aus der Quetschflasche in den Behälter gegeben. Hier hielten sich die Teilnehmer anfangs noch etwas zurück, wurden im Laufe des Kochens dann aber doch mutiger.

Gut zwei Stunden musste der Grünkohl kochen. „Je länger er kocht, desto weicher wird er“, unterstrich Erich Sommer, „man muss sich die Zeit nehmen und langsam kochen.“

Jeder der Teilnehmer konnte nach dem gemeinsamen Essen auch noch zwei Portionen mit nach Hause nehmen. Doch bevor dies soweit war, war noch einmal Handarbeit gefragt. Denn die Feldküche musste nach dem leckeren Essen auch noch gereinigt werden. „Wir freuen uns, dass diese erste Aktion so erfolgreich war“, sagt Frank Gall.

Rita Böselager aus Schwei war eine der Teilnehmerinnen: „Ich wusste von der Feldküche, wollte aber immer schon einmal erfahren, wie sie funktioniert. Die Mengen, die beim Kochen verwendet wurden, waren schon beeindruckend.“ Petra Jeckel aus Nordenham hatte im Internet nach einer Grünkohl-Veranstaltung gesucht und die Ankündigung des Feldküchen-Kochens in der NWZ gelesen. Daraufhin hat sie sich angemeldet. „Die Mengen und die Kochzeiten sind natürlich anders als zu Hause“, bilanzierte sie. „Wir sind jedoch hier gut angeleitet worden.“

Für die Veganerin gab es den Grünkohl in der fleischlosen Variante – mit Tofu als Topping. „Wir sind auf alle Möglichkeiten eingestellt“, betonte Frank Gall.

Die Feldküche des DRK Schwei ist seit mehr als 30 Jahren im Einsatz. Einmal jährlich wird im THW-Jugendlager gekocht. Häufiger war die Feldküche bei der Ankunft der Flüchtlinge 2015 im Integrationszentrum in Brake im Einsatz. „Damals haben wir bis zu drei Mahlzeiten und auch hin und wieder nachts Mahlzeiten gekocht“, erinnert sich Erich Sommer. Heute dient die Feldküche in erster Linie als Grundausstattung für den Katastrophenschutz.

• Ein weiterer Termin ist geplant, findet aber nicht, wie angekündigt, im Februar statt, sondern später.